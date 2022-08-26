Azerbaycan askeri Laçın şehrine bayram dikti

Azerbaycan askeri Laçin şehrine bayram dikti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev haberi Twitter hesabından duyurdu.

Azerbaycan askerleri de kontrol altına aldıkları Laçın kent merkezine bayrak dikti.

İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildiriye göre; Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" olarak isimlendirilen geçit bölgesi, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilmişti.

Bildiriye göre Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti.



Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.



Böylece hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfusun ayrılmasıyla Laçın şehri ve iki köy, Bakü yönetiminin kontrolüne geçmiş oldu.