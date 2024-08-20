Azerbaycan, BRICS üyeliği için resmi başvuruda bulundu

Azerbaycan, BRICS'e üye olmak için resmi başvuruda bulundu.

Azerbaycan, BRICS üyeliği için resmi başvuruda bulundu

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan’ın BRICS’e üye olmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri kabul edilmiş, bildirinin, 4.5’ci paragrafında, Azerbaycan BRICS'e katılmak istediğini belirtmişti. Çin tarafı ise, Azerbaycan'ın BRICS’e katılımını desteklediğini ifade etmişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos'ta Azerbaycan'a yaptığı ziyarette kabul edilen ortak bildiride, Rusya'nın Azerbaycan'ın BRICS'e katılımını desteklediği belirtilmişti.

BRICS NEDİR?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in isimlerinin bir araya gelmesiyle kurulan ve başlangıçta BRIC olarak bilinen örgüt, 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını aldı.

Organizasyon, 2009'dan itibaren her yıl düzenli olarak resmi zirveler düzenleyerek, çok taraflı politikaları koordine eden önemli bir jeopolitik blok haline geldi. Şu anda resmi olarak, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla 9 üyesi vardır.

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