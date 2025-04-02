Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü. Bu, Almanya'dan Azerbaycan'a cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mehriban Aliyeva, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender'i karşıladı. Aliyev ile Steinmeier, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

