Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Karabağ'daki operasyonun ne zaman biteceğini açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da başlatılan terör operasyonunun biteceği zamanı açıkladı. Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Karabağ'daki operasyonun ne zaman biteceğini açıkladı

ordusu dün Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmuştu. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasonun ne kadar süreceğine ilişkin, Bakü'nün tavrını ortaya koydu. Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." açıklamasını yaptı.

KARABAĞ'DAKİ ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Karabağ'daki operasyonun ne zaman biteceğini açıkladı - 1

Operasyonun ilerleyen saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 60'dan fazla askeri mevzinin Azeri askerlerin kontrolüne geçtiğini duyurdu. 

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

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Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

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