Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 801 mahkuma af

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla 801 mahkum için af kararı çıkardı. Söz konusu mahkumlar arasında 2 Türk vatandaşı da bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 801 mahkuma af
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bazı mahkumların, mahkum ailelerinin, kamu baş denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiği ve af genelgesine imza attığı bildirildi.

Genelgede, aralarında Gürcistan, Çin ve Rusya gibi ülkelerden yabancı mahkumların da bulunduğu 801 kişinin ismine yer verildi. Listede, 2 Türk vatandaşının da ismi yer aldı.

AZERBAYCAN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK AF GENELGESİ

Açıklamada, genelgenin, uygulandığı kişi sayısı bakımından bağımsız Azerbaycan tarihinde kabul edilen en büyük af genelgesi olduğu kaydedildi.

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