Azerbaycan Doğu Zengezur'daki stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni Laçin yolunun hizmete açılmasıyla bağlantılı olarak, birkaç tepe, ana ve tali yolların yanı sıra Laçin bölgesindeki Jagazur ve Zabukh köyleri arasındaki geniş bir sınır bölgesi kontrol altına alındı." denildi.



Bu gelişme, Azerbaycan'ın Ermenistan'ı, iki ülke ve Rusya arasındaki üçlü anlaşmaların "ağır ihlali" olarak kınadığı, personel ve silah nakli de dahil olmak üzere bölgedeki Ermeni askeri hareketleri nedeniyle gerginliğin arttığı bir dönemde geldi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni silahlı gruplarının faaliyetleri yoğunlaştı Haberi Görüntüle 5 Mart'ta Bakü, Hankendi-Halfali-Turşsu yolunda denetim için araçları durdurmaya çalışan iki askerinin Ermeni güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİ 1991'DEN BERİ GERGİN



Öte yandan, iki eski Sovyet cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, Ermeni ordusunun uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan Dağlık Karabağ'ı ve yedi komşu bölgeyi işgal ettiği 1991 yılından bu yana gergin.



Azerbaycan 2020 sonbaharında, 44 gün süren ve Rusya'nın aracılık ettiği bir barış anlaşmasıyla sona eren yoğun çatışmaların ardından birçok şehir, köy ve yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin