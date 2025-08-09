Azerbaycan-Ermenistan barışı: Ne anlama geliyor, şimdi ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile Beyaz Saray'da tarihi bir toplantıya imza attı.

İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile görüşmenin ardından düzenlenen törende yaptığı açıklamada Trump, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışı sağlamayı başardık. İki ülkenin tüm savaşı sonsuza kadar bitirmeyi kabul ettiler" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, imzalanan bildirinin, yeni bağlantı hatları oluşturacağını, yatırımlar, refah ve istikrar için çok sayıda ülkeye yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise ortak bildirinin, iki ülke arasındaki onlarca yıllık çatışmayı sona erdirecek yolu açacağını ve karşılıklı egemenlik ile toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını ifade etti.

Hem Paşinyan hem Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne layık olduğunu düşündüğünü belirtti.



Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana, 30 yılı aşkın süredir Azerbaycan sınırları içinde yer alan Dağlık Karabağ toprakları üzerinde yaşanan çatışmalar için kilit önemde. Azerbaycan, 2023 yılında askeri operasyonla, bölgeyi tamamen kontrol altına aldı.

AMERİKAN ŞİRKETLERİ ÇALIŞACAK

Anlaşma, ABD'ye "Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası" olarak adlandırılacak ulaşım koridoru üzerinde çalışma hakkı tanıyor. Trump, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Amerikan şirketlerinin önemli altyapı geliştirmeleri yapmasını bekliyoruz. Bu iki ülkeye girmek için çok istekliler" dedi. Trump, ABD'nin ayrıca enerji, ticaret ve yapay zeka da dahil olmak üzere teknoloji alanlarında iş birliğini artırmak için her iki ülkeyle ikili anlaşmalar imzaladığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan anlaşmalar, Azerbaycan ile güvenlik koordinasyonuna ilişkin daha önceki kısıtlamaları da kaldıracak. Aliyev, "Başkana, 1992'de Azerbaycan'a uygulanan kısıtlamaları kaldırdığı için çok minnettarım" dedi.

Trump anlaşmayı diplomatik bir atılım ve ekonomik angajman fırsatı olarak niteliyor.