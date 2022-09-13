Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Son dakika haberi! Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

"SABOTAJ GRUPLARI ARAZİLERE VE YOLLARA MAYIN DÖŞEDİ"



Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.



49 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çatışmaların şiddetinin bu sabah itibariyle azaldığını söyleyen Paşinyan, "An itibarıyla ölen 49 kişimiz var ancak bu nihai rakam değil" dedi.

Azerbaycan'ın Kasım 2020'de varılan anlaşmalara yönelik yaklaşımına katılmadıklarını söyleyen Paşinyan, "Ermenistan ve Azerbaycan dahil tüm bölge ülkelerinin bu yolları kullanacağı yaklaşımıyla yolları açmaya hazırız" diye konuştu.



AZERBAYCAN ORDUSUNDAN 50 ASKER HAYATINI KAYBETTİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

"SORUMLU ERİVAN YÖNETİMİ"

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.



Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.



Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

"KARŞI ÖNLEMLER ASKERİ HEDEFLERE YÖNELİK"

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı.



Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtildi.



PAŞİNYAN, PUTİN VE MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.



Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın iki liderle yaptığı görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.



Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

ABD ÇAĞRI YAPTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Ermenistan'ın provokasyonu üzerine Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başladığını duyurması üzerine Blinken, yazılı bir açıklama yaptı.

Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

