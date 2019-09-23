Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramin Abdulrehmanov isimli askerin, dün yanlışlıkla mevziler arasındaki alana girdiği ve Ermeni askerlerince vurulduğu bildirildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden askerin naaşının güvenli şekilde tahliye edilmesi için Azerbaycan tarafının Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne başvuruda bulunduğu belirtildi.
Bakanlık, Ermenistan medyasının Azerbaycan ordusunun cephe hattında provokasyon yaptığı yönündeki iddialarını da yalanladı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma
Dünya
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramin Abdulrehmanov isimli askerin, dün yanlışlıkla mevziler arasındaki alana girdiği ve Ermeni askerlerince vurulduğu bildirildi.