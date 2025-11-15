Azerbaycan, Filistin'e insani yardım sağlamaya devam edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devleti'nin ilanının 37. yıl dönümü dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mesaj gönderdi.

Aliyev, mesajında, Abbas ve Filistin halkını, kendi ve Azerbaycan halkı adına tebrik etti.

Azerbaycan ile Filistin halklarını dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin birleştirdiğini vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan, meselenin, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını ve Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları doğrultusunda iki devlet ilkesi temelinde çözümünü desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Aliyev, mesajında "Azerbaycan, Filistin'e gerekli insani yardımı sağlamaya devam edecek. Azerbaycan ile Filistin arasındaki köklü dostluk ilişkileri ve işbirliğinin gelecekte de başarıyla gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.