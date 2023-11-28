Azerbaycan, Hankendi'de "Karabağ Üniversitesi" kuracak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hankendi'de Karabağ Üniversitesi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Azerbaycan, Hankendi'de "Karabağ Üniversitesi" kuracak

Aliyev'in imzaladığı kararnamede, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde yüksek nitelikli personel yetiştiren yükseköğretim kurumunun örgütlenmesine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kararnamede, bölgenin sosyoekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve geleneklerini korumak amacıyla Hankendi'de Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumu temelinde "Karabağ Üniversitesi" kurulması kararı verildiği bildirildi.

Karabağ bölgesindeki ilk yükseköğretim kurumu, 1969'da açılan Azerbaycan Pedagoji Enstitüsü şubesi oldu. 1973 ile 1988 arasında üniversite olarak faaliyet gösteren kurum, Ermenistan'ın bölgeyi işgali sonucunda kapandı.

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