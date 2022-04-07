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Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmeleri için anlaştı

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin barış görüşmeleri konusunda anlaştı. İki ülke görüşmeler için nisan sonuna kadar komisyon oluşturacak.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 04:28

Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmeleri için anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ile arasındaki "barış görüşmelerine" ilişkin "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik." dedi.

Michel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi.

"SOMUT BİR SÜREÇ BAŞLATMAYA KARAR VERDİK"

TSİ 20.00 sularında başlayan ve yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Michel, basına açıklamalarda bulundu.

Michel, liderlerin muhtemel bir barış antlaşması hazırlamak için somut bir süreç başlatma ve ortak çalışma grubu kurma üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Görüşmeyi "harika ve çok verimli" diye tanımlayan Michel, "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik" dedi.

Michel, gelecek haftalarda kaydedilecek ilerleme için sağlam bir iletişim ve koordinasyon kanalının korunacağına inandığını söyledi.

"BU GECE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

"Anlaşma imzalamak ne kadar zaman alır?" sorusunu tahmin etmenin güç olduğunu ancak Aralık 2021'de yapılan ilk görüşmeden bu yana çok çalışıldığını, iki tarafın önceliklerinin, hassasiyetlerinin neler olduğu konusunda görüşüldüğünü vurguladı.

"İlerleme kaydediyoruz. Her iki taraftaki zorlukları hafife alıyor değilim ama ilerlemek için ortak bir istek var." diyen Michel şöyle devam etti:

"Bu gece doğru yönde önemli bir adım attık. Bu elbette her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor ama bir araya gelebilmek için olası unsurların neler olduğunu daha iyi anladığımız, bir an önce barış, güvenlik ve istikrarı garanti eden sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettiğimiz anlamına geliyor."

Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da, tarafların nisan ayının sonuna kadar iki devlet arasındaki sınır konusunu görüşmek üzere komisyon kurmak adına anlaştığı belirtildi.

Liderler Brüksel'deki ilk görüşmelerini 14 Aralık 2021'de yapmıştı.

KARABAĞ'DA ATEŞKES BAŞLADI (ARŞİV)

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