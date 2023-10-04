Azerbaycan, İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı

İSPANYA'DAKİ TOPLANTI HAKKINDA



İspanya Başbakanlık ve AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi kaynaklarından alınan bilgilerde, Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın katılmasının öngörüldüğü bildirilmişti.



Diğer yandan, ilki 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da, ikincisi 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen AST toplantısını, AB dönem başkanlığı içinde yapmak isteyen İspanya, tarih olarak, 6 Ekim'de Granada'da yapacağı AB Konseyi Gayri Resmi Toplantısı'ndan bir gün öncesini seçti.



50 ülkenin devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılması öngörülen AST'de kısa bir açılış konuşmasının ardından, "dijitalleşme, enerji-ekolojik geçiş ve çok taraflılık-Avrupa'nın siyasi geleceği" başlıklarında üç yuvarlak masa toplantısı olacağı ve liderler arasında çok sayıda ikili görüşmenin yapılacağı kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin