Azerbaycan Rusya'ya nota verdi

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 20-21 Ekim'de 1. Kanal'da yayımlanan "Büyük Oyun" isimli programda Rus siyasetbilimciler ve Ermeni kökenli uzmanlarca Azerbaycan aleyhine yapılan konuşmalar ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sorgulanması nedeniyle Büyükelçilik'ten, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na nota verildiği bildirildi.

"DÜŞMANLIK TOHUMLARI EKTİLER"



Notada, programın konuklarının Ermenistan'daki intikam yanlısı güçleri geçmişte kalan çatışmayı yeniden canlandırmaları için kışkırttıkları ve ayrılıkçılığı destekleyerek iki millet arasında düşmanlık tohumları ektikleri kaydedildi.



Programda yaşananların, Rusya ile Azerbaycan arasında imzalanan 22 Şubat 2022 tarihli müttefiklik faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya aykırı olduğu belirtilen notada, Rusya'dan basın mensuplarının provokatif eylemlerinin durdurulması ve gelecekte tekrarlanmaması için acil önlemler alınması istendi.

