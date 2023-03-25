Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni silahlı gruplarının faaliyetleri yoğunlaştı

AZEBAYCAN TARAFINDAN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI



Azerbaycan tarafından bu konuda yapılan çok sayıda talep ve görüşmelere rağmen silah ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını engelleyecek gerekli tedbirler alınmadığı belirtilen açıklamada, “Durum göz önünde bulundurularak, Laçın yolunun kuzeyindeki toprak yolların yasa dışı faaliyetler için kullanılmasının yanı sıra Ermenistan'ın silah ve mühimmat taşıyarak durumun tırmanmasını ve olası provokasyonları önlemek için Azerbaycan ordusuna bağlı birimlerce gerekli yerel kontrol tedbirleri uygulandı” ifadelerine yer verildi.



MEVZİ KAZMA ÇALIŞMALARI YAPILDI



Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise, 25 Mart günü, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grubu üyelerinin, Fuzuli iline bağlı Yukarı Veyselli yerleşimi yönünde 'tarım işleri' adı altında mevzi kazmak için girişimde bulunulduğu bildirildi. Azerbaycan birlikleri tarafından alınan acil önlemler neticesinde çalışmaların derhal durdurulduğu aktarıldı.