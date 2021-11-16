Azerbaycan sınırında çatışma

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na göre iki ülke sınırının Laçın ve Kelbecer illeri istikametinde Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine saldırdı.



Başargeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan ermeni askerlerinin saldırıları sonucu 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu karşı operasyon başlattı.



Operasyonda Ermeni askerlerinin hareketinin kısıtlandığı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildiği açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bazı Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de açıklandı.



Ermenistan ise ölen askerlerinin olduğunu duyurdu. Sınırdaki bazı mevzilerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiği de açıklandı.



Sınırda durumun halen gergin olduğu belirtiliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazlı, karşı tarafın provokasyonlarını önlemek için Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğunu söyledi. Eyvazlı "Büyük çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli avantaj elde etmek isteyen ermeni askeri birliklerinin saldırısı tamamen başarısız oldu."dedi



Ermenistan ise Azerbaycan ordusunun topraklarına saldırdığını iddia etti. Ermenistan, Rusya'dan, iki ülke arasındaki 1987 savunma anlaşmasına göre toprak bütünlüğünün korunması için yardım talebinde bulundu



Ermenistan askerlerinin geçtiğimiz günlerdeki sınır ihlalleri ve provokasyonlarının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Savunma Bakanı Karepetyan'ı görevden almıştı..



