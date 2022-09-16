Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısı 135'e yükseldi

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı.



Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.



135 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜ



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paşinyan, çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısının 135'e yükseldiğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısının 135 olduğunu söyledi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.



Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.