Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısı 135'e yükseldi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısının 135 olduğunu söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.09.2022 - 11:02

Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısı 135'e yükseldi

İlişkili Haberler

Pelosi Ermenistan'a gidecek

Pelosi Ermenistan'a gidecek

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Şehit sayısı 71 oldu

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma: Şehit sayısı 71 oldu

Azerbaycan- sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

135 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜ

Başbakanı Nikol Paşinyan yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Paşinyan, çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısının 135'e yükseldiğini açıkladı.

Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısı 135'e yükseldi - 1 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısının 135 olduğunu söyledi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...