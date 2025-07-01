Azerbaycan ve Rusya arasında kriz: İşkence, operasyon ve baskınlar
Rusya'da Azerbaycan vatandaşlarının işkence altında ölmesinin ardından başlayan kriz büyüyor. Peki Moskova ve Bakü arasında neler oluyor?
Azerbaycan ve Rusya, hafta sonu Yekaterinburg'daki polis baskınlarının ardından iki Azerbaycanlının işkenceyle ölmesi sonrası büyük bir gerilimin içine düştü.
Azerbaycan vatandaşlarının ve Azerbaycan kökenli kişilerin Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri mensupları tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Başsavcılığı tarafından bugün ceza soruşturması başlatıldı.
Bakü yönetimi dün, Rus devlet haber ajansı Sputnik'in, Azerbaycan'daki ofisine de baskın yaptı ve üç Rus gazeteciyi gözaltına aldı. Ayrıca ülkedeki tüm Rus kültürel etkinlikleri iptal edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu operasyonun ardından bugün Azerbaycan'ın Moskova büyükçelsine, Bakü'nün "dostça olmayan eylemleri" nedeniyle protesto notası gönderdi.
KRİZ NASIL BAŞLADI?
Rusya Ulusal Muhafızları, 27 Haziran'da Yekaterinburg şehrinde düzenlediği ortak operasyonlar sırasında, geçmişte işlenen bazı suçlarla ilgili şüpheli olarak görülen Azerbaycan vatandaşları ve Azerbaycan kökenli kişileri gözaltına aldı.
Gözaltı sürecinde ve sonrasında, kolluk kuvvetleri mensuplarının bazı kişilere karşı grup halinde gerçekleştirdiği eylemlerde, kişilerin özgürlüklerinin kısıtlandığı, savunmasız ve direnme imkanı bulunmaksızın sert cisimlerle vücutlarının çeşitli bölgelerine çok sayıda darbe indirildildiği, ağır işkencelere maruz kaldıkları bildirildi.
Olay sonucunda, küçük ölçekli ticaretle uğraşan 59 yaşındaki Hüseyn Seferov, Yekaterinburg'daki bir emniyet binasında hayatını kaybetti. Kardeşi, taksi şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Ziyaddin Seferov ise güvenlik güçlerine ait resmi araçta aldığı ağır darbeler nedeniyle yaşamını yitirdi.
ADLİ TIP RAPORLARI YAYINLANDI
Adli tıp raporlarına göre, Hüseyn Seferov'un çok sayıda kaburga kırığı ve diğer travmalara bağlı olarak travmatik ve hemorajik şoktan (hücrelerin oksijensiz kalması), Ziyaddin Seferov'un ise çok sayıda darbe sonucu gelişen travmatik şoktan öldüğü belirlendi.
Ayrıca, aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer Azerbaycan vatandaşlarının da benzer şekilde işkenceye maruz kaldığı, çeşitli derecelerde bedensel zarar gördüğü ve hâlâ Rusya'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altında bulundukları bildirildi.
"ATEŞLİ SİLAH YOK, SERT CİSİMLE VURULMUŞ"
Azerbaycan Başsavcılığı, iki Azerbaycan vatandaşının otopsi sonuçlarına göre gözaltında aldıkları ağır yaralar nedeniyle öldüklerinin anlaşılmasının ardından bugün bir ceza soruşturması başlattı.
Azerbaycan Adli Tıp Kurumu Başkanı Adalat Hasanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşlerden hiçbiri keskin bir nesne ya da ateşli silahla öldürülmemiş. Sert bir cisimle vurulmuş" dedi.
GERİLİMİN ARKA PLANI
Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemişti ancak bu talep karşılık görmedi.
Daha sonra Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırırken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlere katılmadı.
MOSKOVA: İLİŞKİLERİN RUHUNA AYKIRI
Rusya ise Azerbaycan'da Rus haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisine yapılan polis operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
"Basın mensuplarına yönelik bu tür önlemler kabul gören kural ve normlara, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ruhuna kesinlikle aykırı" diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, şunları söyledi: "Bu aşırı duygusal tepkinin doğrudan temaslarda değişeceğini umuyoruz. Bu temaslarda tüm sorulan sorulara yanıt verilecek. Gazetecilerin, Azerbaycan tarafıyla doğrudan temaslarda serbest bırakılacağını umuyoruz."
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