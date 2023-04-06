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Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde çalışan 4 diplomat istenmeyen kişi ilan edildi.

Azerbaycan'da 4 İranlı diplomat istenmeyen kişi ilan edildi
İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e

İkinci Togg Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Görüşmede Büyükelçi Musevi'ye, İran'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemdeki provokatif faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık iletildi.

Açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin 4 çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümetince "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

Musevi'den, bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.

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