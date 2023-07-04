Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkede meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir hasar ve can kaybı bildirilmediğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 00.01'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.



Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı." ifadesi yer aldı.

