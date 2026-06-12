Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

12.06.2026 16:01

Azerbaycan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
iStockPhoto

Çevre illerde de hissedilen depremin 42 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AA
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Azerbaycan'ın Gebele ilinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Sismolojik Hizmet Merkezinden alınan bilgiye göre, Gebele il sınırları içerisinde yerel saatle 15.13'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

 

Çevre illerde de hissedilen depremin 42 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, deprem nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma veya hasar bilgisinin bulunmadığı belirtildi.