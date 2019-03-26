Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezindeki yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 helikopter sevk edildi.



Azerbaycan İçişleri bakan yardımcısı ve diğer yetkililer de incelemelerde bulunmak üzere yangın yerine geldi.



Yangın ilk belirlemelere göre, alışveriş merkezinde bulunan bir kafedeki tüpün patlaması sonucu çıktı.



Yetkililer, yangının sabah erken saatlerde çıktığı için işyeri sahiplerinin mağazalarında olmadıklarını bildirdi. Bu nedenle de herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yangın söndürme çalişmaları sırasında dumandan etkilenen üç kişi ise hastaneye kaldırıldı.