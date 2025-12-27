Azerbaycan’da e-Devlet üzerinden konut satışına siber saldırı girişimi

Azerbaycan'da Devlet Güvenlik Servisi (DTX), Devlet Özel Haberleşme ve Bilgi Güvenliği Servisi ile Devlet Konut İnşaat Ajansı (MİDA), ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 3 Aralık 2025’te MİDA’nın projeleri kapsamında e-Devlet portalındaki “İmtiyazlı Konut” sistemi üzerinden 627 dairenin satışı sırasında sistemin güvenli şekilde çalışmasının sağlandığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, satış süreci boyunca birden fazla siber saldırı girişiminin tespit edilerek anında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olaylarla ilgili olarak Devlet Güvenlik Servisi tarafından ceza soruşturması başlatıldı.

Açıklamaya göre, Azerbaycan vatandaşı C. Süleymanlı ve T. Abdullov, önceden temin edilip uyarlanmış özel yazılımlar kullanarak “İmtiyazlı Konut” bilgi sistemine yasa dışı şekilde müdahale etti. Şüphelilerin, üçüncü kişilere daire edinme sürecinde haksız avantaj sağlamaya çalıştıkları ve bu girişimlerin satış gününde sistemin normal işleyişini ciddi biçimde aksattığı belirtildi.