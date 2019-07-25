Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçağın dün yerel saatle 22.00'da radardan kaybolduğu belirtildi.
Eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın Hazar Denizi'ne düştüğünün tahmin edildiği, uçağın pilotu için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Azerbaycan'da eğitim için havalanan savaş uçağı düştü
Anadolu AjansıDünya
Azerbaycan'da eğitim uçuşu için havalanan MiG-29 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçağın dün yerel saatle 22.00'da radardan kaybolduğu belirtildi.