Azerbaycan'da Hocalı katliamının faillerinden Haçaturyan'a 15 yıl hapis

Bakü Yasamal İlçe Mahkemesindeki duruşmada, Bakü Askeri Mahkemesi hakimi Zeynal Ağayev, Ermeni Haçaturyan ile ilgili mahkeme kararını açıkladı.



Karara göre, Haçaturyan 15 yıl hapis cezası aldı.



27 AZERBAYCANLI KATLEDİLMİŞTİ

Ermenistan silahlı güçleri, 22 Aralık 1991'de, Hocalı'nın Meşeli köyünü basarak 27 Azerbaycanlıyı katletmişti.



Meşeli katliamının faillerinden Haçaturyan hakkında, Azerbaycan'da 2013'te "soykırım" ve "halkın zorla yerinden edilmesi" suçlarından gıyabi tutuklama kararı alınmıştı.



Karabağ'da yaşayan Haçaturyan, 29 Temmuz'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adı altında Ermenistan'a geçiş yaparken, Azerbaycan sınır muhafızlarınca Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alınmıştı.

