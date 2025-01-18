Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakasının kayıt altına alındığı açıklandı.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABIB), hastanın 2-11 Ocak tarihleri ​​arasında turistik gezi amacıyla yurt dışına giden 22 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşı olduğunu bildirdi.

Hastanın izole edildiği ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.