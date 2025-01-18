Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Azerbaycanlı yetkililer, hastanın yurt dışına seyahat eden bir kişi olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.

Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

'da ilk maymun çiçeği vakasının kayıt altına alındığı açıklandı.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABIB), hastanın 2-11 Ocak tarihleri ​​arasında turistik gezi amacıyla yurt dışına giden 22 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşı olduğunu bildirdi.

Hastanın izole edildiği ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

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