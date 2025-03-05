Azerbaycan'da petrol rafinerisinde büyük yangın!

Azerbaycan ve Rusya'daki medya kuruluşları, acil durum servislerine dayanarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığını bildirdi.

Rusya'nın TASS haber ajansı, yangının Bakü'nün Nizaminski bölgesinde çıktığını duyurdu.

Bölge, ülkenin en büyük petrol işleme tesislerinden biri olan Haydar Aliyev petrol rafinerisinin bulunduğu yer.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına başladığını açıkladı.



Olağanüstü Haller Bakanı Korgeneral Kemaleddin Haydarov ve Bakü Valisi Eldar Azizov da bölgede incelemelerde bulundu.