Azerbaycan'da seçim: Oy verme işlemi başladı

Azerbaycan halkı milletvekili seçimi için sandık başında. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Azerbaycan'da seçim: Oy verme işlemi başladı

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERDE DE SANDIKLAR KURULDU

'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.

SEÇİM ÖNE ALINMIŞTI 

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine destek

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine destek

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Mersin'de ilginç kaza: Aracını park etti üzerine bir dakika sonra balkon düştü

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin cesedine ulaştı: ABD Başkanı Biden, Hamas "Bedelini ödeyecek" dedi

İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin cesedine ulaştı: ABD Başkanı Biden, Hamas "Bedelini ödeyecek" dedi

Hollanda'da geleneksel yarış: Su kanalını sırıkla geçtiler

Hollanda'da geleneksel yarış: Su kanalını sırıkla geçtiler

Ukrayana'dan Rusya'ya İHA  saldırısı

Ukrayana'dan Rusya'ya İHA  saldırısı

Gazze'de çocuk felci aşılama çalışmaları başladı

Gazze'de çocuk felci aşılama çalışmaları başladı

Cenin Belediyesi: İsrail, şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok etti

Cenin Belediyesi: İsrail, şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok etti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "100 milyar dolar yabancı yatırıma ihtiyacımız var"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "100 milyar dolar yabancı yatırıma ihtiyacımız var"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...