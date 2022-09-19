Azerbaycan'dan Fransa'ya diplomatik nota

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan, 'radikal Ermeni gruplarının' Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'ne yaptığı saldırılar nedeniyle Fransa'ya diplomatik nota gönderdiğini duyurdu.

Haberler 19.09.2022 - 16:12

Azerbaycan'dan Fransa'ya diplomatik nota

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Son dakika haberi! Azerbaycan, Ermeni protestocuların Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı nedeniyle Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili notanın verildiği bildirildi.

Gross'u kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile Fransa yasalarının ve uluslararası hukuk normlarının açık ve ağır şekilde ihlal edildiğini belirtti.

Azerbaycan'dan Fransa'ya diplomatik nota - 1 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Ermeni grupların saldırısına uğramasına ilişkin protesto notası verildiğini açıkladı.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Halefov, saldırı sırasında büyükelçilik binasında hasar meydana geldiğini, diplomatik misyonun faaliyetine ve çalışanların hayatlarına tehdit oluşturulduğuna dikkati çekerek, radikal Ermeni grupların saldırısının zamanında önlenmemesi nedeniyle itirazını ve üzüntüsünü ifade etti.

Saldırının her yönüyle araştırılması ve suçluların yargı önüne çıkarılmasını isteyen Halefov, büyükelçilik binasına verilen zararın tazminini talep etti.

Büyükelçi Gross, saldırının üzücü olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda olayın hukuki olarak değerlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

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