Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası

Azerbaycan, Fransız siyasetçilerin Azerbaycan'a karşı olumsuz tutumu nedeniyle bu ülkenin Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığ'ından yapılan açıklamada, 'nın çeşitli siyasi çevrelerinin Azerbaycan'a yönelik iftira ve karalama temelinde kurulan kampanyasının genişletilerek sürdürülmesinden duyulan rahatsızlığın, Büyükelçi Buayon'a iletildiği ve kendisine protesto notasının verildiği bildirildi.

Açıklamada, Buayon'a, birkaç gün önce Fransa Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi güçlerin liderleri adına Fransa Cumhurbaşkanına (Emmanuel Macron) hitaben yazılan bir mektupta, Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamaların, iddiaların ve Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde adımlar atılması çağrısının kabul edilemez olduğu da iletildi.

Buayon ile görüşen bakanlık yetkilileri, Azerbaycan'a yönelik kampanyanın derhal durdurulması amacıyla Fransa hükümetinin gerekli önlemleri alması talebini de dile getirdi.

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