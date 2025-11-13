Azerbaycan'dan Fransız iş insanına 12 yıl hapis cezası

Azerbaycan yargısı, Rus milyarder Ferhad Ahmedov'dan rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan Fransız iş insanı Anass Derraz'ı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dava dosyasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınan eski koruması Alexandre Benalla'nın da adı geçiyor.

Bakü'deki mahkeme, su yönetimi şirketi Saur'un başkan yardımcısı olan Derraz hakkında kararını açıkladı.

Savcılar Derraz için 13 yıl hapis talep etmişti.

Derraz, 2018 yılında Azerbaycan kökenli Rus milyarder Ferhad Ahmedov'dan rüşvet almakla suçlanıyordu.

PARİS-BAKÜ HATTI UZUN SÜREDİR GERGİN

Uzun süredir Paris ile Bakü arasındaki ilişkiler son derece gergin. Fransa, Ermenistan'a verdiği destek nedeniyle Azerbaycan ile diplomatik sorunlar yaşıyor.

Paris yönetimi ayrıca, eski sömürgesi Yeni Kaledonya'da Fransız yerleşimcileri hedef alan protestolarla ilgili olarak Bakü'yü suçluyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ve Britanya, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Ahmedov'a yaptırım uygulamış, ancak her iki taraf da bu tedbirleri daha sonra kaldırmıştı.

İDDİANAMEDE YAT VE YATIRIM VAADİ VAR

Savcılara göre Macron'un, 2018'de protestocuları darbederken görüntülenmesi üzerine görevden alınan eski koruması Alexandre Benalla da rüşvet aldı.

İddianamede, Derraz ve Benalla'nın, Ahmedov'un tartışmalı bir boşanma davası nedeniyle el konulan yatının serbest bırakılmasını sağlama ve kendisini Batı yaptırımlarından koruma sözü verdiği belirtiliyor.

TUTUKLAMA VE SINIR DIŞI KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Anass Derraz'ın kararın hemen ardından tutuklanmasına hükmetti. Derraz, cezasını tamamladıktan sonra Azerbaycan'dan sınır dışı edilecek.

Fransa ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bozulmasına paralel olarak son yıllarda çok sayıda Fransız vatandaşı Azerbaycan'da hukuki süreçlere tabi tutulmuştu.