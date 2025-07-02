Azerbaycan'dan sonra bir hamle de Ermenistan'dan: Rus televizyon kanallarına yasak sinyali

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan'a göre bazı Rus TV programları, Ermenistan-Rusya ilişkilerine zarar veriyor ve Ermenistan’ın içişlerine müdahale aracı olarak kullanılabiliyor. Simonyan ayrıca, bu yayınların, Kremlin yanlısı iş insanı Samvel Karapetyan tarafından finanse edilebileceğini de iddia etti.



Gazprom’la bağlantılı Tashir Holding’in sahibi olan Karapetyan, aynı zamanda Ermenistan Elektrik Şebekeleri’nin de patronu ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının destekçilerinden biri olarak görülüyor.

Karapetyan, Ermenistan'da gündeme gelen "darbe girişimi" iddiaları kapsamında gözaltına alınan isimlerden.



Öte yandan Ermenistan, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ndeki (KGAÖ) faaliyetlerini tamamen dondurmuş durumda.