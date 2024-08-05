Azerbaycan'dan vatandaşlarına "Filistin'e seyahat etmeyin" çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı.



Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında Filistin'e seyahat etmemeleri önerildi.



Açıklamada, Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.



Bakanlık, daha önce vatandaşların Lübnan'a seyahat etmemeleri ve Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Lübnan'daki Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.

Gazze'deki sağlık bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 10 aydır süren İsrail saldırılarında en az 39 bin 623 kişinin öldüğünü bildirdi.



Gazze Şeridi'nde yaralı sayısı ise en az 91 bin 469 oldu.