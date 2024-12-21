Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4,5 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.
Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
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