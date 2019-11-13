Azil soruşturmasında kritik gün

ABD Başkanı Donald Trump, "Harika" diye bahsettiği görüşmeyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptı. Temmuz ayındaki o telefon görüşmesinde sarf ettiği sözler; ABD başkaniyla ilgili azil sürecini başlattı.



ABD Başkanı hakkında soruşturmaya yol açan, bir ihbar mektubuydu.



Adı açıklanmayan bir muhbir, Trump'ın,, 2020'deki başkanlık seçiminde rakibi olması muhtemel eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile oğlunun Ukrayna'daki faaliyetlerinin soruşturulmasını istediğini ve bunun için ukrayna liderine baskı yaptığını" aktardı.



Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının Başkan Yardımcılığı döneminde, Ukraynalı bir işadamının enerji şirketinde yönetim kurulu üyesiydi.



Görüşmede Trump, Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini de şart koştu.



Üstelik Trump bu görüşmeden önce danışmanlarına Ukrayna için 400 milyon dolarlık askeri yardımın dondurulması talimatı vermişti. Olay, Amerikan iç siyasetinde bomba etkisi yarattı.



Trump'ın Ukrayna'ya 400 milon dolarlık yardımı, Biden ailesi hakkında bilgi almak için baskı aracı olarak kullandığı yönünde spekülasyonlara neden oldu.



ABD Başkanı, Zelenski ile yaptığı görüşmeyi inkar etmedi. Beyaz Saray da o görüşmenin dökümünü yayımladı. Belgede Trump'ın Zelenski'den görüşmede Joe Biden'ın oğlunun şirketiyle ilgili soruşturma konusunda devreye girmesini istediği görülüyor. Ancak Trump, bunun yardımlarla ilgisi olmadığını ve tamamen usullere uygun olduğunu savunuyor.



Yaşananlar için cadı avı benzetmesi yapan ABD Başkanı, "Azil değil darbe" yorumunda bulunuyor.



Demokratlar ise Trump'ı yabancı bir devlet başkanından bu tarz bir soruşturma açılmasını isteyerek siyasi çıkar elde etmeye çalışmakla suçluyor.



Bu konuda resmi süreci başlattığını ilan edense Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Çoğunluk Lideri Nancy Pelosi oldu.



Resmi adımın atılmasının ardından Ulusal İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Joseph Maguire, ise azil sürecinin ilk adımı olarak, Kongre İstihbarat Komisyonu'nda ifade verdi.



PEKİ SÜREÇ NASİL İŞLEYECEK?



Azil süreci için mahkemeye gidilmiyor. Başından sonuna kadar kongre tarafından yürütülüyor. Demokratlar'in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde başlatılan azil sürecinin Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'dan destek bulmasına ihtimal verilmiyor.