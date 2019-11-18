Azil sürecinde ifadeye çağrılmayan Trump: Yargısız infaz oyunu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, azil soruşturması hakkında Twitter'dan verdiği mesajda soruşturma kapsamında ifade verebileceğini yazdı.



Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar tarafından yürütülen soruşturmada ifadeye çağrılmayan Trump bu durumun hoşuna gittiğini yazdı.

Trump, mesajında "Yanlış bir şey yapmasam da ve bu "yargısız infaz oyununa" itibar kazandırmak istemesem de bu fikri sevdim ve Kongre'nin yeniden odaklanması için bunu değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

Trump, demokrat rakibi Joe Biden ile oğlunun iş ilişkilerini soruşturması için Ukrayna'ya baskı yapmakla ve kendi siyasi çıkarını devletin çıkarının önünde tutarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Amerikan Başkanı'nın, Ukrayna'yı soruşturmaya ikna edebilmek için, Amerikan güvenlik yardımını kestiği iddia ediliyor.