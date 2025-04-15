Baba Vanga'nın 2025 kehaneti gündemde: Ekonomik felaket kapıda mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye uyguladığı yüksek gümrük vergileriyle küresel ticareti sarsmaya devam ediyor. Nisan ayında bazı ürünlerde vergiler %145'e kadar çıkarıldı. Kısa süreliğine askıya alınan bazı vergiler, ardından tekrar yürürlüğe girdi. Bu gelişme, hisse senedi ve tahvil piyasalarını derinden etkiledi.



Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, Çin’in ABD’ye karşı “haksız ticaret” yürüttüğünü söyleyerek sert önlemler almaya devam edeceğini belirtti.



BABA VANGA 2025 İÇİN NE DEDİ?

"Balkanlar'ın Nostradamus’u" olarak anılan Baba Vanga, 2025 yılında küresel bir ekonomik felaketin başlayacağını ve insanlığın büyük bir çöküşe sürükleneceğini öngörmüştü. Son yaşanan gelişmeler bu kehaneti yeniden gündeme taşıdı.



Vanga, aynı zamanda dünyanın 5079 yılında sona ereceğini de iddia etmişti. Her ne kadar bu uzak geleceğe dair tahmini spekülatif görünse de, 2024 ve 2025 için söyledikleri daha yakından takip ediliyor.

EKONOMİK KRİZ KAPIDA MI?



Baba Vanga’nın küresel bir ekonomik çöküş öngörüsü, bugün yaşanan piyasa dalgalanmaları ve ülkeler arası ticaret gerilimleriyle birlikte daha çok dikkat çekiyor.



Özellikle ABD ve Çin arasındaki gerginlik, dünya ekonomisinin kırılganlığını gözler önüne sererken, birçok kişi artık “Vanga’nın 2025 uyarısı gerçeğe mi dönüşüyor?” sorusunu soruyor.



YIKICI DEPREMLER DE KEHANETLER ARASINDA

Baba Vanga’nın 2024 yılına ilişkin kehanetlerinden biri de yıkıcı depremlerdi. Mart ayında Myanmar’da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından ülke bir haftalık yas ilan etti.



Depremin etkisi Tayland’a kadar uzanırken, Tonga’da yaşanan 7.1 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Pasifik’te tsunami alarmı verildi. Vanga'nın “çok sayıda ülkeyi etkileyecek yer sarsıntıları olacak” kehaneti bir kez daha dikkat çekti.

BABA VANGA KİMDİR?



Baba Vanga, 1911 yılında bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde kalan Strumica’da doğdu. 12 yaşında bir fırtına sırasında görme yetisini kaybetti ve ardından geleceği görmeye başladığını öne sürdü.



Hayatı boyunca yaptığı birçok kehanet, ölümünden sonra dahi konuşulmaya devam etti. Vanga’nın takipçileri, sözlerinin birebir gerçekleştiğini savunurken, bazı uzmanlar bu kehanetlerin yorumlamaya açık ve muğlak olduğuna dikkat çekiyor.