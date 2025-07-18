Babanız sizden bunu istese ne yapardınız? ABD’de tüyler ürperten dava

ABD'de diş hekimi James Craig’in eşi ve altı çocuğunun annesi Angela Craig’i zehirleyerek öldürmekle suçlandığı davada, çiftin kızı ifade verdi.



Genç kadın verdiği ifadede babasının kendisinden, annesinin ölümüne yol açan maddeleri sipariş etmesini sanki annesi istemiş gibi göstermesini istediğini söyledi.

KIZINA ADIM ADIM TALİMAT VERMİŞ



Kızın ifadesine göre Craig, sahte bir video (deepfake) oluşturmak için adım adım talimatlar içeren bir mektup yazmıştı.



Deepfake tabiri, yapay zeka ile oluşturulan, gerçekmiş gibi görünen ama aslında dijital olarak manipüle edilmiş sahte görüntü, video ya da ses kayıtlarını ifade ediyor.

"YARDIM İSTEMEK ZORUNDA KALDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"



Duruşmada, eşini öldürmekle suçlanan doktorun yazdığı mektuptan bir bölüm yüksek sesle okundu. Mektupta, "Seni seviyorum... Bu konuda senden yardım istemek zorunda kaldığım için üzgünüm." ifadelerine yer verildiği ortaya çıktı.



Kızı, bu mektubun babasının el yazısıyla yazıldığını doğruladı.

İŞTE KIZINA VERDİĞİ TALİMATLAR



Kızın ifadesine göre Craig, deepfake videosunun nasıl yapılacağına dair detaylı talimatlar verdiği mektubunda, ucuz bir dizüstü bilgisayar alınmasını, özel bir ağ yüklenmesini ve tüm sürecin ön ödemeli bir hediye kartı ile finanse edilmesini istemişti. Video, Angela Craig’in ölümünden haftalar önce kaydedilmiş gibi görünmeliydi.



Craig ayrıca kızından videoyu USB belleklere kaydedip bir araştırmacıya annesinin çantasında bulduğunu söylemesini, ardından da dizüstü bilgisayarı yok etmesini istemiş.



Mektupta, bu görevin ikinci en büyük kıza verilmesinin nedeni olarak, onun annesine hem karakter hem teknoloji bilgisi açısından en çok benzeyen çocuk olması gösterilmiş.



EŞİ İÇİN OTOPSİ İSTEMEMİŞ



Çiftin en büyük kızı da verdiği ifadede, annesinin ölümünün ardından babasının otopsi yapılmasını istemediğini söyledi.



Kızının ifadesine göre katil, “Onların meraklarını tatmin etmelerine gerek yok. Onunla uğraşmalarını istemiyorum” demiş.

EŞİNİ ZEHİR KARIŞIMIYLA ÖLDÜRDÜ



Savcılığa göre Craig, Mart 2023’te eşi Angela’yı arsenik, siyanür ve genellikle göz damlalarında bulunan tetrahydrozolin karışımıyla zehirledi.



Angela hastaneye kaldırıldıktan sonra ise Craig’in, siyanürle doldurduğu bir hapı eşine içirdiği ve bu şekilde ölümüne neden olduğu öne sürülüyor.



Craig’in eşi Angela’yı hem büyüyen maddi sorunları hem de başka bir kadınla yaşadığı ilişki nedeniyle öldürdüğü iddia ediliyor.



Olayla ilgili hazırlanan iddianameye göre Craig, eşinin ölümünden önce birçok kişiye onun intihar düşünceleri olduğunu söylemişti.