Babasına benzediği için 10 yıl boyunca şiddet uyguladı: 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Fransa'nın Montpellier kentinde korkunç bir cinayet vakası gündeme geldi. 13 yaşındaki Amandine, annesi Sandrine Pissarra tarafından 10 yıl boyunca ağır şiddet ve psikolojik baskılara maruz kaldı. Amandine, 2020 yılının Ağustos ayında aşırı kilo kaybı, kas zayıflığı ve septisemi nedeniyle yalnızca 28 kilo ağırlığındayken hayatını kaybetti. Yapılan tıbbi incelemelere göre, Amandine'in vücudu enfekte olmuş yaralarla doluydu, birkaç dişi düşmüş ve saçları koparılmıştı.



Amandine, ölümünden önce uzun süre penceresiz bir depoda kilitli tutulmuş, ona yiyecek verilmemişti. Fransız mahkemesi, Sandrine Pissarra'nın kızına on yıl boyunca bu korkunç muameleyi uyguladığını belirtti. Pissarra, suçlarını kabul ederek, mahkemeye "Ben korkunç bir anneyim" şeklinde itirafta bulundu. Ayrıca, Amandine'in babasına benzediği için ona böyle kötü davrandığını söyledi.

"TEK BİR CEZA VERİLEBİLİR"



Savcı Jean-Marie Beney, mahkemede yaptığı açıklamada, Pissarra'nın en az 20 yıl hapis yatması gerektiğini belirtti. Savcı, "Amandine'in celladı olan Pissarra için tek bir ceza verilebilir: Müebbet hapis" ifadelerini kullandı.



Pissarra, kızının ölümünden sonra başlangıçta Amandine’in yeme bozukluğu yaşadığını öne sürse de, bu iddia başka hiç kimse tarafından doğrulanmadı.



Sekiz çocuk annesi olan Sandrine Pissarra'nın tırnak salonu işlettiği ve Mayıs 2021'den bu yana gözaltında olduğu belirtildi. Mahkeme, Pissarra’nın kızına yönelik şiddetinin öfkeli ve şiddet yanlısı bir kişilikten kaynaklandığını, Amandine’in babasına olan nefretini ona aktarmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, Pissarra'nın eski partneri Jean-Michel Cros'un da Amandine'in bakımını ihmal ettiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası ile yargılandığı ifade edildi.