Babasının hediye ettiği piyango biletinden 2 milyon dolar kazandı

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Vanesa Menijvar Acosta, Massachusetts Eyalet Piyangosu kazı-kazan kartıyla 2 milyon dolar kazandı.



Acosta, piyango yetkililerine yaptığı açıklamada, kazı-kazan biletini babasının kendisine hediye ettiğini söyledi. Biletin, Massachusetts’teki East Boston Corner Market adlı dükkandan satın alındığı tespit edildi.



Acosta, bu parayı ev almak ve üniversite masraflarını karşılamak için kullanacağını açıkladı.