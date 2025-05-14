Babasının izinden gidiyor: El Chapo'nun oğlu gizli tünellerle kaçtı!

Meksika özel kuvvetleri, bu yılın başlarında Meksika'nın en çok aranan adamı Ivan Archivaldo Guzman'ı bulmak için Sinaloa kartelinin kalesi Culiacán'daki güvenli bir eve baskın düzenledi. Meksikalı yetkililere göre, Sinaloa karteli kurucusu Joaquin “El Chapo” Guzman'ın oğlu ve kartelin en güçlü lideri, yakalanmaktan kıl payı kurtuldu. BANYODAKİ ÖZEL DOLAPTA GİZLENEN TÜNEL Bir banyodaki dolap, özel kuvvetler içeri girerken Guzman'ın kaçtığı bir tünelin girişini gizliyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre bir Meksikalı yetkili, tünelin üç blok boyunca ıssız bir eve kadar uzandığını söyledi. Yetkili, Guzman'ın güvenli evde 15'ten fazla tek kullanımlık telefon, dizüstü bilgisayarlar, aile fotoğrafları ve bir oda dolusu spor hatırası bıraktığını aktardı.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR



41 yaşındaki Guzman, El Chapo'nun 2016 yılında yakalanmasının, ABD'ye iade edilmesinin ve 2019 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yüksek güvenlikli bir hapishanede ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının ardından kartelin başına geçti.



ABD Adalet Bakanlığı, Guzman'ın dünyanın en büyük fentanil kaçakçılarından biri olduğunu söylüyor. Bakanlık, Guzman’ın başına 10 milyon dolar ödül de koydu.



Guzman, babasının meşhur ettiği taktiklerle Meksika'nın özel kuvvetlerinden kaçmış.



EL CHAPO DA AYNI ŞEKİLDE KAÇTI



El Chapo, 2015 yılında raylara monte edilmiş bir motosikletle donatılmış bir mil uzunluğundaki tünelden maksimum güvenlikli hapishane hücresinden kaçtı ve helikopterle Sinaloa dağlarına kayboldu.



Ertesi yıl, Meksika ve ABD kolluk kuvvetleri onu Sinaloa'nın Los Mochis şehrine kadar takip ettiğinde, bir soyunma odası aynasının arkasına gizlenmiş bir tünelden kaçtı ve bir kanalizasyon giderinden çıktı.



TRUMP'IN MEKSİKA ISRARI



Başkan Trump ayrıca Sheinbaum'u ABD ordusunun Meksika'ya girmesine ve kartellerle savaşmasına izin vermeye zorluyor.



Guzman için yapılan insan avı, derin desteğe sahip olan suç örgütlerini devirmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.