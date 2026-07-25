Babülmendep gerilimi büyüyor. Arap Koalisyonu, Husileri vurdu
25.07.2026 04:05
Son Güncelleme: 25.07.2026 04:09
Husiler Babülmendep'te Suudi Arabistan tankerlerini hedef almıştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Kızıldeniz'i kapatmakla tehdit edip petrol tankerlerini hedef alan İran destekli Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını duyurdu.
İran-ABD Savaşı sürerken, İran'ın Kızıldeniz'deki Babülmendep Boğazı'nda abluka ilan eden ve petrol tankerini hedef alan İran destekli Husilere ilişkin gerilim artıyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Babülmendep hamlesiyle uluslararası petrol ticaretini daha da zora sıkan Husilere ait Yemen'in Hudeyde vilayetindeki bazı hedefleri vurduklarını duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef almasını "uluslararası sularda işledikleri yeni bir terör suçu" olarak niteledi.
Suudi Arabistan'ın zor koşullardan geçen Yemen halkının yanında durduğunu savunan Maliki, Hudeyde vilayetinde Husilerin saldırılarına hava saldırılarıyla karşılık verdiklerini belirtip şunları söyledi: "Hudeyde Limanı hedef alınmadı. Hudeyde vilayetindeki limanlar da dahil olmak üzere Yemen'deki tüm limanlar, gıda maddelerinin yanı sıra yakıt ve inşaat malzemeleri taşıyan özel ticari gemileri karşılamaya devam ediyor. Yemen'deki havalimanları da aynı şekilde sivil uçuşlara açıktır."
Hudeyde kentindeki saldırılarla Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri tehdit eden askeri noktalarının vurulduğunu aktaran Maliki, Husilere yönelik saldırıların belirlenen hedefler doğrultusunda tamamlandığına işaret etti.
YEMEN HÜKÜMETİNDEN DESTEK
Yemen hükümeti de Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına desteğini açıkladı. Hükümet söz konusu saldırıların "terörle mücadeledeki ortak çabalar çerçevesinde gerçekleştiğini" ifade etti.
NE OLMUŞTU?
İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlatmıştı.
Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sükunet hakim. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı illerini kontrolünde tutuyor.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla başlayan petrol krizinin ardından Yemen'de Husilerin savaşa dahil olması dünya ticaretinin can damarlarından Babülmendep Boğazı'nın önemini gündeme taşıdı.
Babülmendep Boğazı, Süveyş Kanalı ile bağlantılı olarak Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana damarlarından birini oluşturuyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi ve UNCTAD verilerine göre, küresel deniz yoluyla taşınan petrolün yüzde 10’u ile küresel deniz ticaretinin yüzde 12’si bu hat üzerinden gerçekleşiyor. Günlük yaklaşık 4 milyon varil petrolün geçtiği ve 300-350 milyon dolarlık enerji akışının sağlandığı bu nokta, dünya konteyner trafiği ve enerji arzı için de vazgeçilmez bir koridor olma özelliği taşıyor.