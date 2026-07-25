Babülmendep gerilimi büyüyor. Arap Koalisyonu, Husileri vurdu

NE OLMUŞTU?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan 'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlatmıştı.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz 'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sükunet hakim. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı illerini kontrolünde tutuyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla başlayan petrol krizinin ardından Yemen'de Husilerin savaşa dahil olması dünya ticaretinin can damarlarından Babülmendep Boğazı'nın önemini gündeme taşıdı.

Babülmendep Boğazı, Süveyş Kanalı ile bağlantılı olarak Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki deniz ticaretinin ana damarlarından birini oluşturuyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi ve UNCTAD verilerine göre, küresel deniz yoluyla taşınan petrolün yüzde 10’u ile küresel deniz ticaretinin yüzde 12’si bu hat üzerinden gerçekleşiyor. Günlük yaklaşık 4 milyon varil petrolün geçtiği ve 300-350 milyon dolarlık enerji akışının sağlandığı bu nokta, dünya konteyner trafiği ve enerji arzı için de vazgeçilmez bir koridor olma özelliği taşıyor.