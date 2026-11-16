Babülmendep'te kontrol Husilere geçiyor. Hükümet güçleri geri çekildi

Yemen 'de İran destekli Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı çevresindeki mevzilerinden çekildi. Birliklerin, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'in savunmasını güçlendirmek amacıyla yeniden konuşlandırıldığı açıklandı.

Karar, Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümetin Husileri Kızıldeniz'in girişinden uzaklaştırmak ve kritik petrol sevkiyat güzergahını güvence altına almak amacıyla altı haftadır sürdürdüğü karşı taarruzun başarısızlıkla sonuçlandığına işaret etti.

BABÜLMENDEP'TEN ÇEKİLME KARARI

Reuters'ın haberine göre, Yemen'in güneyinde hükümet adına savaşan başlıca askeri güç olan Güney Silahlı Kuvvetleri, Taiz vilayetinin batısındaki Zubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesinden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Güney Silahlı Kuvvetleri, Taiz vilayetinin batısındaki Zubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesinden kuvvetlerini yeniden konuşlandırma operasyonunun başlatıldığını duyurur" denildi. Kararın, Aden ve çevresindeki vilayetlerin güvenliğinin sağlanması, cephe hatlarının güçlendirilmesi ve mevcut tehditlere karşı önlem alınması amacıyla verildiği belirtildi. Husilerden ve Suudi Arabistan'dan açıklamaya ilişkin ilk etapta herhangi bir yanıt gelmedi.

HUSİLERİN İLERLEYİŞİ DURDURULAMADI

Geri çekilme kararı, Husilerin eylül ayında Kızıldeniz kıyıları ve Babülmendep Boğazı çevresinde elde ettiği hızlı kazanımları tersine çevirmeye yönelik çabalara darbe vurdu.

Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, geçen ay başlattıkları operasyonla boğaz çevresindeki bazı önemli mevzileri geri almıştı. Ancak Husileri bölgeden tamamen uzaklaştırmayı ve kıyı şeridinin kuzeyindeki El-Muha kentini yeniden ele geçirmeyi başaramamıştı.

Yemenli askeri kaynaklar, Babülmendep çevresindeki hükümet güçlerinin Aden'in yaklaşık 150 kilometre batısındaki es-Sukya bölgesine konuşlandırıldığını bildirdi.

Bununla birlikte hükümet güçlerinin yakınlardaki kıyı bölgelerinde Husileri geri püskürtme çabalarını sürdürdüğü belirtildi.

ADEN İÇİN TEHLİKE BÜYÜYOR

Son gelişmeler, Husilerin ülkenin güneyindeki Aden'e doğru yeni ilerlemeler kaydedebileceği endişesini artırdı.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından on yılı aşkın süredir Aden'i geçici başkent olarak kullanıyor.

Askeri kaynaklara göre Husiler , Aden'in kuzeyindeki dağlık bölgelerde ilerleyerek kente yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Tur el-Baha ilçesinin dış kesimlerine ulaştı.

Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentinde ise insani koşullar giderek ağırlaşıyor.

Yemen'de son çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 300 bin kişinin yarısına Taiz'in ev sahipliği yaptığı belirtilirken, kente insani yardımların ulaştırılamadığı ve sivillerin bölgeden ayrılamadığı bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILAR ARTTI

Husiler, hükümet güçlerinin operasyonlarına karşılık Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarını da yoğunlaştırdı. Grup, pazar günü başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı ve bir finans merkezini, ayrıca Doğu-Batı Petrol Boru Hattı üzerindeki iki pompa istasyonunu hedef aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan'dan saldırılara ilişkin ilk etapta doğrulama gelmedi. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının çatışmalar nedeniyle aksaması üzerine Riyad yönetimi, günlük yaklaşık 4 milyon varil ham petrolü Doğu-Batı Petrol Boru Hattı üzerinden Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı'na yönlendirmişti.

Bu miktar, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor.

İRAN, BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALDIĞINI AÇIKLADI

Yemen'deki gelişmelerle eş zamanlı olarak İran ile ABD arasındaki gerilim de yeniden yükseldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine misilleme olarak Bahreyn'deki bir Amerikan askeri üssüne altı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran'ın Fars haber ajansının aktardığı açıklamada, saldırının "ABD'nin düşmanca eylemlerine" karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD Beşinci Filosu'na ev sahipliği yapan Bahreyn ise İran kaynaklı birden fazla hava saldırısının engellendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

Bahreyn yönetimi, kısa süreli alarm sırasında vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye geçmeleri çağrısında bulundu. Devrim Muhafızları, iki gün önce de Bahreyn'deki bir ABD erken uyarı radar tesisini vurduğunu öne sürmüştü. ABD ordusu ise bu iddiayı reddederek iki İran İHA'sının herhangi bir hasara yol açmadan engellendiğini açıklamıştı.

TRUMP ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Yemen'deki geri çekilme ve Bahreyn'deki saldırılar, yaklaşık dokuz ay önce İran'a karşı savaş başlatan ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki baskıyı artırabilecek gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

ABD ile İran arasındaki büyük çaplı çatışmalar, savaşın ilk dönemine kıyasla azalmış olsa da diplomatik görüşmelerin çıkmaza girmesi nedeniyle krizin çözümüne ilişkin yakın vadeli bir beklenti bulunmuyor.

Reuters'ın cumartesi günü yayımladığı habere göre Trump, İran veya Yemen'deki Husilerden yeni bir provokasyon gelmemesi halinde İran'a yönelik yeni saldırıları erteleyebileceğini belirtti. Ancak ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının devam edeceğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKER GERİLİMİ

İran Devrim Muhafızları, pazar günü Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ileri sürdü. Reuters, söz konusu açıklamayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadığını bildirdi. Son haftalarda Körfez'den yapılan ham petrol sevkiyatı savaş öncesindeki seviyelere yaklaşsa da gemilere yönelik saldırılar, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ise salı günü Umman'ı ziyaret ederek mevkidaşıyla görüşmesi bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın güney kıyısında bulunan Umman, ABD ile İran arasındaki krizde arabuluculuk rolü üstleniyor.