Baby Reindeer'ın Martha'sı Netflix'e dava açacak: "Korkunç ve kadın düşmanı bir yapım"

Netflix'in yeni popüler dizisi Baby Reindeer'a ilham verdiği iddia Fiona Harvey, bir televizyon röportajında Netflix'i dava etmekle tehdit etti.

Netflix’in "gerçek bir hikaye" şeklinde belirterek yayına aldığı "Baby Reindeer" dizisinde Martha karakteri olarak canlanladırılan Harvey, yazar ve yönetmen Richard Gadd için, “O bir yalancı” dedi.

The Independent'te yer alan habere göre İskoç avukat Harvey, Piers Morgan ile yaptığı "tuhaf ve rahatsız edici" röportajda, komedyen Richard Gadd'ın popüler drama dizisi hakkında konuştu.

Diziyi izlemediğini çünkü izlerse hastalanacağını söyleyen Harvey, kendisine anlatıldığı kadarıyla bile yapımı "kadın düşmanı" bulduğunu söyledi.

Habere göre Harvey, "etik dışı" olarak nitelendirilen ve önceden kaydedilmiş olan görüşmede, 2014-2015 yılları arasında komedyen Gadd'ı takip ettiği iddilarını kabul etmedi.

Bölüm YouTube'da yayınlanmadan önce izleyiciler, Gadd'ın The Independent'a, Martha'ya ilham veren gerçek kişinin “akli dengesinin yerinde olmadığını” söylemesi üzerine Morgan'ın Harvey ile röportaj yapma kararının etik olup olmadığını sorguladı.

MEKTUP İDDİALARINI YALANLADI

Sadece 12 saat içinde yaklaşık 4 milyon kez izlenen röportaj sırasında Harvey, Gadd'a 41 bin e-posta ve 100 mektup gönderdiği iddialarını yalanladı. Netflix daha önce dizideki e-postaların Gadd'ın takipçisinden aldığı gerçek e-postalar olduğunu iddia etmişti.



“Bence bunları muhtemelen kendisi uydurdu” diyen Harvey, bunun yerine sadece birkaç tane e-posta gönderdiğini söyledi. Morgan'ın sayı sorması üzerine, komedyene “10'dan az e-posta” gönderdiğini söyledi.



Harvey ayrıca komedyenle sadece birkaç kez görüştüğünü ve yayıncı Piers Morgan'la yaptığı gergin görüşmede ondan “kendisini rahat bırakmasını” istediğini ifade etti.

İNTERNETTE TACİZE UĞRADI

Piers Morgan'ın Sansürsüz programında yaptığı konuşmada Harvey, şunları söyledi: “Richard Gadd ve Netflix'e karşı yasal işlem başlatacağım. Kısmen avukatlara talimat verdik, ancak dışarıdaki tüm seçenekleri araştırmak istiyoruz. Dava açabileceğimiz çok sayıda kişi var.”



Ayrıca dizinin hayranları onun kimliğini keşfettikten sonra internette maruz kaldığı tacizleri de anlatan Harvey, “Bu benim hayatımı yeterince ele geçirdi. Bunu korkunç ve kadın düşmanı buluyorum. Bazı ölüm tehditleri internette gerçekten korkunçtu. İnsanlar beni telefonla arıyor" dedi.