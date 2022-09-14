Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu

Oklahoma County Gözaltı Merkezi'nin yaptığı açıklamada Basco'nun hayatını kurtarmak için müdahale edildiği ancak başarısız olunduğu aktarıldı.



KELEPÇELEYİP BABY SHARK DİNLETTİLER



Gardiyanlar Christian Miles ve Gregory Butler'ın, Kasım-Aralık 2019'da bazı mahkumları duvara karşı kelepçeleyip iki saat boyunca ayakta durmaya zorladığı ortaya çıkmıştı. Arka planda çalan Baby Shark'ın saatlerce mahkumlara dinletildiği öğrenilmişti.



Bu muameleye maruz kalan Basco'nun yanı sıra Daniel Hedrick ve Joseph Mitchell, gardiyanlara ve Oklahoma County yetkililerine 2019'da dava açmıştı. Bundan bir yıl sonra yapılan soruşturmada mahkumların iddiaları doğrulanmıştı.

Miles ve Butler'la, olayla ilgilisi bilgisi olduğu halde harekete geçmeyen Teğmen Christopher Hendershott, görevden alınmıştı.



TEKRAR HAPSE GİRDİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU



Mahkeme süreci devam ederken serbest olan 48 yaşındaki Basco, uyuşturucu ticaretiyle ilgili gelen bir şikayetin ardından perşembe yakalanarak Oklahoma County Gözaltı Merkezi'ne götürüldü. Basco pazar günüyse hücrede ölü bulundu.



Yetkililer, Basco'unn ölüm nedeninin belli olmadığını ve adli tıpta inceleme yapılacağını aktardı.



Cezaevi sözcüsü Mark Opgrande, ölümde herhangi bir suç unsuru olmadığını ve aşırı dozda uyuşturucu ihtimalinin araştırılacağını söyledi.



"GELİŞİNDEN SONRAKİ ÜÇ GÜNDE ÖLDÜ"



Öte yandan Basco'nun avukatı Cameron Spradling, ölümü "rahatsız edici" bulduğunu söyledi. Konu hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yapan Spradling, "Baby Shark'la işkence kurbanlarından biri, gelişinden sonraki üç günde öldü" dedi.