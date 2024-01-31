BAE, 13 yıl aranın ardından Suriye'ye büyükelçi gönderdi

Suriye devlet medyası, 13 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçisi Hassan Ahmad al-Shihi'nin göreve başladığını duyurdu.



BAE büyükelçiliği 2018'in sonlarında Suriye'de yeniden açıldı ve o günden beri diplomatik misyonları yürütmekle görevli.



Yerel Suriye medyasının haberine göre BAE büyükelçisi Al-Shihi pazartesi günü Şam'a geldi.



BAE, Esad'a karşı halk ayaklanmasının başlamasının ardından 2011 yılında Suriye'deki büyükelçisini geri çağırmıştı. Ancak BAE'deki Suriye Büyükelçiliği açık kalmaya devam etti.



Geçtiğimiz ay Suriye dışişleri bakan yardımcısı Ayman Soussan, ülkenin Suudi Arabistan'daki yeni büyükelçisi olarak atandı.



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