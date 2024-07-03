BAE, ABD ile Gazze ve Sudan’daki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi ve Sudan’daki gelişmeleri görüştü. Görüşmede ateşkes ve insani müdahale çabaları ele alındı.

BAE, ABD ile Gazze ve Sudan’daki gelişmeleri görüştü

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi ve Sudan’daki gelişmeleri ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Nahyan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ihtiyaçlarına yönelik insani müdahaleyi güçlendirmek için gösterilen çabalar ile Sudan’da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023’ten bu yana süren iç savaş ve insani yansımaları masaya yatırıldı.

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