BAE Başsavcılığı açıkladı. "Flydubai'nin yardımcı pilotu terör eylemine teşebbüs etti"
03.10.2026 12:47
Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferinde yardımcı pilotun kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırarak uçağın idaresini ele geçirmeye çalıştığı açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcısı Hamid Seyf eş-Şamisi, Flydubai hava yolu şirketinin Dubai'den İsrail'e giden seferinde yardımcı pilotun "terör eylemi" girişiminde bulunduğunu açıkladı.
BAE'nin resmi haber ajansı WAM tarafından aktarılan açıklamada Şamisi, yürütülen soruşturmanın yardımcı pilotun uçuş esnasında eylemini uygulamaya koyduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
Başsavcı, şüphelinin kokpitte yer alan acil durum baltasıyla kaptan pilota saldırdığını ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını bildirdi.
Tüm boyutları, gerekçeleri ve olası bağlantıları aydınlatmak amacıyla adli sürecin devam ettiğini kaydeden Şamisi, işlemler tamamlandığında nihai raporun kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
KOKPİTTEKİ SALDIRI UÇAĞI ROTASINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Dubai'den İsrail'e gitmek üzere 30 Eylül'de havalanan FZ1073 sefer sayılı Flydubai uçağı, kokpitte meydana gelen olayın ardından güzergahını değiştirerek Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına acil iniş yaptı.
Şirket, yaşanan gelişme üzerine Tel Aviv uçuşlarını bir sonraki bilgilendirmeye kadar durdurdu.
Söz konusu uçuş sırasında Ürdün hava sahasında seyredilirken uçağın önce genel acil durum anlamına gelen "7700", kısa süre sonra ise kaçırılma vakalarını bildiren "7500" transponder kodunu ilettiği İsrail basınına yansıdı.
İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, hadisenin iki pilot arasındaki kavgayla başladığını, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeyi amaçladığını ileri sürdü.
İlgili haberde kabin görevlileri ile bazı yolcuların kokpite girerek saldırgana müdahale ettiği tezi de yer aldı.
TARAFLARDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pilotlardan birinin "uçağı düşürme girişimine işaret eden bulgular" olduğunu savundu.
Flydubai yönetimi ise olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, Dubai-Tel Aviv seferindeki kokpit arbedesinin nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etmişti.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, BAE güvenlik heyetinin de dahil olduğu ilk incelemeler kapsamında yardımcı pilotun kaptana saldırdığını, olay neticesinde her iki uçuş personelinin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlık, tedavileri tamamlanan iki pilotun BAE güvenlik birimleri refakatinde Abu Dabi'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığını aktardı.