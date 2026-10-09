BAE Başsavcılığı açıkladı. Yardımcı pilot, uçağı havalimanına düşürmeyi planlamış

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE ) Başsavcısı Hamad Saif Al Shamsi, 30 Eylül'de Flydubai havayolu şirketinin Dubai-Tel Aviv seferini yapan FZ1073 sayılı uçuşunda yaşanan saldırı girişimine ilişkin soruşturmada elde edilen yeni bulguları kamuoyuyla paylaştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığı açıklamaya göre, 29 yaşındaki Umman vatandaşı yardımcı pilotun amacının uçağın kontrolünü ele geçirerek Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın yolcu terminaline intihar saldırısı düzenlemek olduğu belirlendi.

Saldırganın, mümkün olduğunca fazla kişinin ölümüne yol açmayı hedeflediği ifade edildi.

11 EYLÜL SALDIRILARINDAN ESİNLENMİŞ

Başsavcılık, şüphelinin 2017 yılında Avustralya'da eğitim gördüğü dönemde radikal görüşlerden etkilenmeye başladığını açıkladı.

Şüphelinin ifadesine göre, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırılardan esinlenerek benzer bir eylem gerçekleştirmeyi planladığı ve bu amaçla pilotluk mesleğine yöneldiği belirtildi.

Soruşturmada, şüphelinin daha önce Tel Aviv'e gerçekleştirdiği iki uçuş sırasında güzergahı ve havalimanını incelediği, 30 Eylül'deki üçüncü uçuşunda ise planını uygulamaya koyduğu tespit edildi.

GÜVENLİK KONTROLLERİNDEN GEÇMİŞ

BAE Başsavcılığı, şüphelinin Flydubai'ye Ocak 2026'da katıldığını ve işe alım sürecinde gerekli mesleki ve güvenlik şartlarını karşıladığını bildirdi.

Pilotluk lisansı, adli sicil belgesi ve diğer kontrollerin incelendiği ancak bu süreçte şüphelinin radikal görüşlerine veya saldırı planına ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığı aktarıldı.

Buna karşılık Associated Press ve ABC News, daha önce yayımladıkları haberlerde şüphelinin Umman merkezli Oman Air'de çalışırken radikal görüşleri nedeniyle uçuş görevinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

KAPTANA BALTA İLE SALDIRDI

Soruşturma bulgularına göre, yardımcı pilot uçuş sırasında kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdı.

Yaralanan kaptanın direnmesi ve yardım istemeye çalışmasının ardından, uçakta yolcu olarak bulunan diğer pilotlar, kabin ekibi ve bazı yolcular saldırganı etkisiz hale getirdi.

Kontrolü yeniden sağlanan uçak , Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına acil iniş yaptı. Yolcular olaydan yara almadan kurtulurken kaptan pilotun başından yaralandığı bildirildi.

Başsavcılık, şüphelinin avukatı huzurunda verdiği ifadede saldırıyı tek başına planladığını kabul ettiğini ancak olası bağlantıların araştırılmasının sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan da olayın havacılık güvenliği boyutunu incelemek amacıyla ayrı bir soruşturma başlattı. İncelemede, uçuş güvenliği prosedürleri ve kokpit güvenliğine ilişkin olası eksiklikler değerlendirilecek.