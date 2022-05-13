BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM, Başkanlık İşleri Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberinde BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BAE halkı, Arap ve İslam ülkeleri ile tüm dünyaya el-Nahyan'ın cuma günü 74 yaşında vefat ettiği haberinin duyurulduğu" ifade edildi.

Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'ın ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

ÜLKEDE 40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ



Ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği kaydedilirken, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceği belirtildi.



Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'ın ölümünün ardından devlet başkanlığı koltuğuna geçici olarak, Başbakan ve Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşid el-Mektum'un oturması bekleniyor.



Ülkenin yeni liderini ise, yedi emirliğin liderlerinin oluşturduğu Federal Konsey 30 gün içinde belirleyecek.

ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD EL-NAHYAN KİMDİR?

Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan, babası Zayid bin Sultan el-Nahyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başlamıştı.

Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Emiri olan el-Nahyan, Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Forbes'a göre, Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan 19 milyar dolar tahmini serveti ile dünyanın üçüncü zengin hükümdarıydı.